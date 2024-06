Le FC Ajoie-Monterri sauve sa place !

Le FC Ajoie-Monterri évite la double culbute. Une semaine après la relégation de la 2e garniture ajoulote en 3e ligue, l’équipe fanion a décroché son maintien en 2e ligue interrégionale de football ce samedi. La troupe de Thierry Payet a pris le meilleur sur Bubendorf 2-1 à Courgenay lors de la dernière journée de la saison. Dans le même temps, elle a vu Schöftland et Liestal s’incliner, ce qui lui a permis de repasser au-dessus de la barre sur le gong en gagnant deux rangs. Grâce à des buts de Hervé Tschanz (1-1 à la 30e) et de Mattéo Philippe sur pénalty (2-1 à la 41e), le FCAM termine son championnat à la 12e place avec une marge de deux points d’avance sur la zone rouge. Le club né en 2020 de la fusion entre les FC Cornol et Courgenay se lancera ainsi dans un 5e exercice consécutif en 2e ligue interrégionale cet été. /cra-msc