Le FC Ajoie-Monterri poursuit sa route

Le FC Ajoie-Monterri n’est plus qu’à une victoire d’une place dans le tableau principal de la prochaine Coupe de Suisse de football. L’équipe de Thierry Payet l’a emporté 3-1 chez Rothrist, son homologue de 2e ligue interrégionale, lors du 2e tour préliminaire vendredi. Elle a assuré son succès lors de la première demi-heure de jeu. Lionel Martin a ouvert la marque sur un but de la tête à la 18e. Enzo Jubin a doublé la mise deux minutes plus tard, avant qu’Oussama Berrahioui n’aggrave le score pour les Ajoulots à la 28e. Les Argoviens ont réduit l’écart en début de deuxième mi-temps. Le FCAM disputera le 3e et dernier match de qualification le 22 juin à domicile face à Uster, qui milite au même échelon. /emu