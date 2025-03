Le FC Ajoie-Monterri veut regarder vers le haut

Côté mercato, le club ajoulot a notamment enregistré le retour de son ancien meneur Roman Huber en provenance des SR Delémont. Après une saison et demi en Promotion League, il retrouve son club de coeur avec beaucoup d'envie. « J’ai envie de montrer que j’ai progressé et d’apporter le plus possible à l’équipe. On verra où ça nous mène. On n’a pas forcément envie de monter. Il faut aussi regarder derrière nous, car la barre est proche mais on veut viser le haut sans aller chercher les premiers, car ils sont intouchables », raconte le milieu de terrain. Pour lui, l’essentiel est surtout de prendre du plaisir au sein d’une bande de copains et de travailler pour préparer au mieux la saison prochaine. /jpi-lge