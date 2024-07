Le FC Bassecourt puissance quatre

Le FC Bassecourt soigne l’offensive pour lancer sa préparation estivale. Il a dominé Coffrane 4-2 samedi après-midi sur sa pelouse des Grands-Prés. Les Jurassiens ont pu compter sur un doublé de David Neto (15e et 85e) et des réussites de Samuel Pellegrini (60e) et Iago Quintas (75e) pour remporter cette rencontre entre formations de 1re Ligue de football.





Le mercato se poursuit

Les « jaune et noir » ont annoncé une 6e signature estivale quelques heures avant ce match. Le milieu de terrain Quentin Bourquard rejoint le FCB en provenance de Glovelier. Il ne devrait pas être la dernière recrue vadaise. Le directeur sportif Fabrice Ribeaud a confié à RFJ qu’il pourrait encore y avoir une ou deux signatures cet été dans les rangs du FC Bassecourt. /msc