Une victoire et des arrivées au FC Courtételle

Le FC Courtételle enchaîne en préparation. L’équipe jurassienne de 1re Ligue de football a battu le FC Ajoie-Monterri (2e ligue interrégionale) 1-0 mercredi soir en match amical d’avant-saison. L’unique but de la partie a été inscrit par le milieu de terrain Nathan Ducommun sur coup franc.

Les hommes de François Marque signent leur deuxième victoire de l’été après celle engrangée contre Moutier. Ils vont tenter de continuer la série samedi sur le terrain de la réserve du Lausanne-Sport (1re Ligue).





Des arrivées et plusieurs départs

Les spectateurs du Centre sportif ont pu voir à l’œuvre des joueurs qui n’étaient pas là la saison passée et qui garniront les rangs du FCC lors de l’exercice qui s’ouvre début août. C’est le cas du milieu de terrain Wayan Ducommun qui arrive du FC Tavannes/Tramelan (2e ligue interrégionale) et de Sebastijan Miljanovic qui jouait à Concordia Bâle (1re Ligue) la saison passée, aux côtés d’un certain François Marque. Le FC Courtételle pourra aussi compter sur le gardien Lukas Hipp, malade mercredi soir, et qui portait aussi les couleurs de Concordia Bâle la saison passée. Le directeur technique du club vadais Silvio Rossé a confirmé à RFJ que deux nouvelles recrues étrangères sont sur le point de signer.

Par ailleurs, six joueurs ont quitté le FCC ces dernières semaines. Il s’agit des gardiens Corentin Zobenbühler (FC Haute-Ajoie) et Sven Bugmann (FC Thoune M21), des défenseurs Elias Kägi (futsal) et Benoît Barros (FC Courrendlin-Courroux), du joueur de couloir Daouda Diarra (FC Haute-Ajoie) et de l’attaquant Aurelio Currenti (futsal). /mle