La SRD Academy est prête

Une structure importante pour des coûts importants

Au moment de présenter le projet aux clubs, l’objectif des SR Delémont était clair : réduire les effectifs pour plus de qualité. Il y a donc eu un grand tri qui a forcément fait des déçus, selon Patrick Fleury. Toutefois, il affirme que tous ces joueurs ne sont pas sortis complètement de la boucle du football élite. La SRD Academy compte sur tous les clubs pour continuer d’informer les responsables de l’évolution des jeunes talents. « L’entente avec les clubs est bonne, mais ils ont des attentes. On doit faire aussi bien, voire mieux que ce qui était fait avant », affirme Patrick Fleury. Une pression qu’il accueille à bras ouverts. « Je ne serai pas le seul à être exigeant envers les entraineurs et les joueurs. On ne peut pas se contenter d’arriver dernier d’un championnat », explique-t-il. Des résultats importants dans une structure qui coûte cher. Selon Patrick Fleury, le budget s’approche des 250'000 francs par saison.