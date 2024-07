Le FC Bassecourt boucle sa préparation avec une victoire

Un dernier test victorieux pour le FC Bassecourt. Les footballeurs vadais ont dominé La Chaux-de-Fonds, qui milite aussi en 1re Ligue, sur le score de 1-0 samedi en match amical aux Grands-Prés. L’unique but de la partie a été inscrit par Noël Allemann en tout début de 2e mi-temps. Les « jaune et noir » ont profité de cette rencontre pour aligner à l’essai l’attaquant français Gautier Vejux. L’équipe de Lulzim Hushi boucle sa campagne estivale avec un 2e succès en quatre matches de préparation, alors qu’elle a aussi concédé une défaite et un nul. Le FCB commencera le championnat à domicile samedi prochain avec la venue de Langenthal à 17h. /emu