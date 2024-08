Double blessure aux SR Delémont

Une double mauvaise nouvelle tombe chez les SR Delémont. Le club vadais qui évolue en Promotion League de football a annoncé vendredi la blessure de deux joueurs, 8 jours avant la réception du FC Sion en Coupe de Suisse. Le défenseur français Baptiste Stroppolo, récemment arrivé au club, souffre d’une rupture des ligaments antérieurs. Il manquera entre 6 et 7 mois de compétition.

Le milieu de terrain défensif Noha Sylvestre est lui blessé au cartilage du genou. Le Jurassien sera indisponible 1 à 2 mois et doit encore décider si une opération est nécessaire. « C’est une très mauvaise nouvelle. C’est sûr qu’on va s'activer sur le marché, mais ça risque d'être plus difficile comme on est en fin de période des transferts », souligne l’entraîneur assistant des SRD Maïk Hirschi. /cra