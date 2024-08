Le FC Ajoie-Monterri s’impose en fin de match

Une première qui compte victorieuse pour le FC Ajoie-Monterri. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale se sont imposés 3-2 face à Allschwill, adversaire qui évolue au même échelon, samedi à Cornol. Ils ont mené rapidement de deux buts dans ce 1er tour préliminaire de qualifications à la Coupe de Suisse. Danny Rethy Chi a ouvert le score à la 14e et Idrissa Soumah a doublé la mise dans la foulée. Les Ajoulots ont ensuite concédé un pénalty transformé par Allschwil à la demi-heure de jeu et se sont fait rejoindre à la 79e. Le FCAM a terminé la rencontre a 11 contre 10 après l’expulsion pour second avertissement d’un joueur bâlois pour une faute dans la surface. Naoufel El Mouzili s’est chargé de transformer le pénalty à la 87e et qualifie ainsi son équipe pour le prochain tour qui aura lieu fin novembre. /cra