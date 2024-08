Le FC Ajoie-Monterri est prêt pour la nouvelle saison

Le FC Ajoie-Monterri veut éviter de revivre une fin de saison mouvementée. L’équipe de 2e ligue interrégionale de football s’était maintenue lors de l’ultime journée la saison passée. Deux mois plus tard, le club ajoulot lancera son championnat dès samedi après-midi sur la pelouse de Muri-Gümligen (16h). Il a fait le plein de confiance avec sa victoire au 1er tour préliminaire de qualification à la Coupe de Suisse la semaine passée (3-2 contre Allschwil).Le FCAM peut compter sur un nouveau directeur sportif dans ses rangs. Alexandre Martinovic est arrivé du FC Porrentruy il y a un peu plus d’un mois et a déjà accompli plusieurs missions, notamment en ce qui concerne le recrutement. « On a pu garder à peu près 85% de l’effectif, surtout les Suisses. Le but était d’amener quelques joueurs de qualité en plus à cette équipe. On aimerait peut-être encore un grand milieu de terrain de qualité, mais il faudrait qu’il soit suisse pour équilibrer les débats et toujours avoir une ossature helvétique », confie le Montbéliardais. Les objectifs du FC Ajoie-Monterri ne sont par contre pas encore très clairs, si ce n’est de « pérenniser le club en 2e ligue interrégionale », selon le directeur sportif qui ajoute que « si les résultats vont bien on se remobilisera les dirigeants et moi pour essayer d’aller voir vers le haut ». /cra