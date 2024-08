Une première victoire à domicile pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle s’est fait peur mais décroche finalement les trois points. L’équipe jurassienne de 1re Ligue a battu 4-2 Muttenz dimanche au Centre Sportif. Elle décroche ainsi sa 1re victoire de la saison à domicile. Les footballeurs vadais ont commencé la rencontre de la meilleure des manières face aux Bâlois qui n’ont pas encore inscrit le moindre point en ce début de saison. La recrue estivale Mendy Mansaré a ouvert le score de la tête à la 12e. L’attaquant Dionys Stadelmann était même venu doubler la mise 9’ plus tard. Mais c’était sans compter sur le retour de l’équipe adverse qui est revenue au score à la 66e. Le FCC n’a toutefois pas abdiqué et a pu compter sur un homme pour décrocher la victoire. Hugo Casano a redonné l’avantage aux « vert » à la 75e en transformant un pénalty. Ce dernier a même donné de l’air aux hommes de François Marque en inscrivant le dernier but de la soirée 3’ plus tard. Ce succès permet au FC Courtételle de grimper à la 2e place du classement après trois journées avec un point de retard sur le leader. /fwo