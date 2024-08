Le FC Ajoie-Monterri enchaîne les matches nuls

Le FC Ajoie-Monterri continue sa série d’invincibilité. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont partagé l’enjeu 1-1 sur le terrain de Lerchenfeld samedi après-midi. Les Ajoulots sont mal rentrés dans le match et ont encaissé dès la 8e minute. Heureusement, ils sont rapidement parvenus à égaliser grâce à Naoufel El Mouzili à la 12e. Les Soleurois étaient proches de reprendre l’avantage à la demi-heure après un cafouillage au milieu de terrain, mais le gardien jurassien Alexandre Oudot a réussi un arrêt décisif sur un face à face. Le reste de la rencontre a montré quelques occasions de part et d’autre, mais le score n’a plus bougé. Le FCAM enchaîne avec une 3e rencontre sans défaite en match officiel. Il comptabilise 2 points après deux journées de championnat. /cra