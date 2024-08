Le FC Courtételle muet en terre zurichoise

Le FC Courtételle obtient un point contre un adversaire direct. Les footballeurs vadais ont fait match nul 0-0 à Dietikon samedi après-midi en 1re Ligue. Ils ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets dans une rencontre avec peu d’actions dangereuses et bon nombre d’imprécisions dans les derniers mètres. Les hommes de François Marque obtiennent leur 1er match nul de la saison et comptent 7 points en 4 matches. Ils restent provisoirement sur le podium de 1re Ligue, 3es avant les matches du soir et de dimanche. /cra