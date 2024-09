Le FC Bassecourt n’y arrive plus

Le FC Bassecourt ne gagne plus et s’approche de la zone rouge. Les footballeurs vadais ont perdu 2-1 contre Wohlen samedi en fin d’après-midi aux Grands-Prés. Ils ont rapidement encaissé l’ouverture du score après un pénalty pour les visiteurs à la 9e minute. Les « jaune et noir » ont bien réagi et ont égalisé à la 16e grâce à un nouveau pénalty transformé par Samir Nouicer. Ils ont cédé une seconde fois dix minutes plus tard. Les protégés de Lulzim Hushi y ont cru jusqu’au bout et ont poussé en 2e mi-temps pour arracher le point du nul, mais le coup-franc de David Neto Dias dans le temps additionnel est passé à quelques centimètres du cadre.