Le FC Courtételle donne le bâton pour se faire battre

Le FC Courtételle peut s’en vouloir. Il a perdu 2-0 ce dimanche après-midi à domicile contre Besa Bienne en 1re Ligue. Les footballeurs vadais ont pourtant joué plus d’une demi-heure à onze contre dix, suite à un second avertissement d’un Seelandais. Mais ils se sont fait punir en contre-attaque. A deux reprises à la 77e et dans les dernières secondes du match, et alors qu’ils étaient en situation de corner offensif, les « Vert » ont perdu le ballon à mi-terrain suite au dégagement adverse.