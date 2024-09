Vingt minutes fatales au FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri renversé en fin de match. Le FCAM s’est incliné 3-1 devant Pratteln ce dimanche après-midi à Courgenay. Les Ajoulots ont ouvert le score à la 57e grâce à Gabriel Rondez. Ils ont ensuite concédé l’égalisation juste avant d'entrer dans le dernier quart d’heure. Et puis, dans les ultimes minutes, Illhan Ajrulai a écopé d’un second avertissement synonyme d’exclusion. Trois minutes plus tard, les Bâlois en ont profité pour prendre l’avantage. Ils ont même enfoncé le clou dans le temps additionnel. Ajoie-Monterri recule à la 10e place du classement avec seulement deux points d’avance sur la zone de relégation. /nmy