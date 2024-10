Le FC Ajoie-Monterri craque encore en fin de match

Le FC Ajoie-Monterri doit soigner ses fins de match. Pour la troisième fois de suite en 2e ligue interrégionale de football, il a perdu de précieux points dans les dernières minutes d’une rencontre. Après les défaites contre Allschwill et Stade-Lausanne-Ouchy II, c’est à Old Boys que les Ajoulots ont fini par craquer mercredi soir. Ils ont partagé l’enjeu 3-3 chez les Bâlois. Les hommes de Thierry Payet ont pourtant mené 2-0 à la mi-temps grâce aux réussites de Thibault Frézard à la 22e sur penalty et de Thibaut Huber à la 37e. Mais ils se sont fait reprendre en moins de quinze minutes avant de repasser devant à la 75e avec le but d’Idrissa Soumah. C’était sans compter sur l’égalisation tardive des Bâlois, à la 86e sur coup-franc.

Deux points précieux qui s’envolent et le FCAM recule à la 14e place du classement. Les Ajoulots comptent un point de retard sur le premier non-relégable mais ils ont joué un match de plus que Lerchenfeld. /nmy