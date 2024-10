Ajoie-Monterri gagne le derby contre Tavannes/Tramelan

Le FC Ajoie-Monterri s’adjuge le derby de 2e ligue interrégionale. Les footballeurs jurassiens ont dominé le FC Tavannes/Tramelan 1-0 samedi après-midi devant leur public de Courgenay dans un duel de bas de classement. L’équipe de Thierry Payet n’a pas volé ses trois points, même si cette partie face aux joueurs du Jura bernois n’a pas atteint des sommets.

En mal de confiance, les deux formations ont présenté un jeu plutôt équilibré et verrouillé. Les occasions n’ont pas été très nombreuses en première mi-temps, avant que les choses ne se débrident quelque peu en seconde période. Un peu plus technique, le FC Ajoie-Monterri a profité d’évoluer sur sa pelouse synthétique pour se créer les meilleures possibilités face à Tavannes/Tramelan qui n’a pas voulu trop se découvrir après sa défaite 6-5 mercredi chez Muri-Gümligen. Les Jurassiens ont finalement trouvé la faille sur une erreur à la 37e. Joris Gester a parfaitement profité d’une sortie manquée du gardien Jomé Isler, qui avait déjà montré quelques hésitations. Le portier du Jura bernois a toutefois évité le 2-0 à la 64e en arrêtant un bon tir d’Hervé Tschanz, alors que l’équipe locale est restée un peu au-dessus de son adversaire après le thé. Les hommes de Philippe Rossinelli avaient manqué leur plus belle occasion une dizaine de minutes plus tôt, lorsque Loïc Houmard s’était retrouvé seul devant le gardien Alexandre Oudot, mais envoyait son tir au-dessus du but.

Battus ou rejoints en fin de partie lors de ses trois dernières parties, Ajoie-Monterri a cette fois-ci tenu pour conserver son maigre avantage jusqu’à la fin du match. Les Ajoulots renouent ainsi avec la victoire après cinq journées sans succès et passent du bon côté de la barre. Ils sont 11es avec deux points d’avance sur le dernier relégable, mais avec deux rencontres du plus au compteur. Le FCTT reste en zone rouge, à deux longueurs de la barre. /emu