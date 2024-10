La coupe sourit aux Jurassiens

Destin victorieux pour les équipes jurassiennes de 1re Ligue de football. Le FC Bassecourt et le FC Courtételle ont tous deux remporté leur rencontre respective à l’occasion du 1er tour de qualifications pour la prochaine Coupe de Suisse.

Bassecourt s’offre un gros morceau

Le FC Bassecourt a gagné 3-1 après prolongations contre Meyrin, dauphin du groupe 1 de 1re Ligue, samedi après-midi aux Grands-Prés. Les Vadais ont concédé l’ouverture du score à la 56e minute, mais n’ont pas baissé les bras. Ils ont trouvé le chemin des filets à la 81e grâce à David Neto Dias. Les deux équipes sont alors parties en prolongation et le FCB a pris les devants avec une réussite de Leo Moine. Noël Allemann a ensuite scellé le score à 3-1.

Courtételle l’emporte aux tirs au but

Les verts peuvent également avoir le sourire. Ils se sont imposés aux tirs au but contre Münsingen samedi après-midi au Centre Sportif. Les deux équipes ont partagé l’enjeu 1-1 après 120 minutes et le FCC a remporté la séance 5-4. Les Vadais ont ouvert le score grâce à une réussite de la tête d’Antoine Rossé à l’heure de jeu. Ils ont été rejoints par les Bernois à la 80e minute. Le score n’a ensuite plus bougé et ils l’ont emporté aux tirs au but.

Le 2e tour qualificatif est prévu pour le week-end des 15 et 16 mars 2025. Bassecourt affrontera La Sarraz-Eclépens et Courtételle devra batailler contre Naters Oberwallis. /cra