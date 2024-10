Le FC Courtételle est en panne

La disette de victoire se poursuit au FC Courtételle. Son dernier succès en 1re Ligue remonte à fin août contre Münsingen. Depuis, les « vert » ont enchainé sept matches sans victoire. Le dernier en date est tombé ce samedi après-midi. : un nul 0-0 à Concordia Bâle qui était premier non-relégable au coup d’envoi et qui a terminé la rencontre à dix après un second avertissement d’un Rhénan dans le temps additionnel de la rencontre. Au classement, les footballeurs vadais campent à la 13e place et ne comptent que deux points d’avance sur la barre. /nmy