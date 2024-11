Le FC Courtételle retrouve la victoire

Le FC Courtételle retrouve enfin les joies de la victoire. Il s’est imposé 1-0 face à Rotkreuz samedi après-midi dans le championnat de 1re Ligue de football. Les Vadais sont arrivés motivés sur la pelouse du Centre Sportif et se sont retrouvés en position offensive dès l’entame du match avec quelques opportunités, mais ils ont buté sur un solide gardien zougois. Ils ont finalement ouvert le score à la 23e minute à la suite d’une belle action collective conclue par Axel Chèvre. Le milieu de terrain a profité d’un ballon repoussé par le portier adverse sur un centre d’Hugo Casano qui était parvenu à éliminer deux adversaires en un seul dribble sur le côté droit. Les verts ont alors pris le contrôle du match et ont privé les Zougois du cuir jusqu’à la mi-temps. Les esprits se sont échauffés en 2e période avec des Alémaniques très agressifs qui ont multiplié les fautes et provoqué une pluie de cartons jaunes, sans toutefois se montrer dangereux devant le but d’Ibrahima Sisse. Noah Saner a eu l’occasion de définitivement libérer Courtételle et les 175 spectateurs présents à la 83e après un corner joué aux abords de la surface de réparation, mais sa reprise est passée juste à côté du cadre.