Le FC Courtételle ne fait pas beaucoup d’avance

Le FC Courtételle n’arrive toujours pas à enchainer deux succès de suite. Les « vert » ont partagé l’enjeu 0-0 avec Wohlen samedi en 1re Ligue de football. Face à un adversaire qui les précédait d’un point au classement, ils n’ont pas su profiter d’évoluer sur leur pelouse pour faire trembler les filets. « Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions, mais c’est nous qui avons eu les plus franches. C’est nous qui avons dominé avec la possession du ballon, on était supérieur, mais on ne marque pas beaucoup, c’est la faiblesse du moment. On n’encaisse pas non plus, mais on ne fait pas beaucoup d’avance avec un point dans ce groupe très serré », a confié à RFJ le président du FCC Vincent Jolidon. L’équipe de François Marque recule à la 11e place, à quatre points du podium, mais avec seulement cinq longueurs d’avance sur la zone rouge et un match de plus au compteur.