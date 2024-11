Les SR Delémont restent muets

Les SR Delémont rentrent bredouilles de leur déplacement à Berne. Les Vadais se sont inclinés 2-0 chez Breitenrain samedi en Promotion League de football. Ils ont rapidement été menés au score par le nouveau dauphin du classement en encaissant l’ouverture du score au quart d’heure. Les Bernois ont doublé la mise à la 73e. Après une belle victoire la semaine passée à domicile contre Baden, l’équipe d’Anthony Sirufo n’a cette fois-ci pas réussi à trouver la faille. « On a joué contre une équipe qui était assez en confiance. On a fait une bonne première mi-temps. On aurait pu mener au score, on s’est créé des occasions qu’on n’a pas su concrétiser et au lieu de cela, c’est nous qui nous sommes retrouvés derrière en prenant un but sur un shoot contré. On prend le deuxième but au pire moment, alors qu’on avait bien commencé la deuxième période. Ce match a été à l’image de notre dernier mois, on propose du jeu, mais on manque de réussite », a expliqué à RFJ l'entraineur-assistant des SRD Maik Hirschi. Les Jurassiens restent lanterne rouge avec désormais quatre longueurs de retard sur la barre. /emu