Le FC Courtételle et le FC Bassecourt sont en vacances

Les joueurs du FC Courtételle et ceux du FC Bassecourt en 1re Ligue de football peuvent ranger les crampons pendant quelques semaines. Leurs matches du week-end passé qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de la neige ont finalement été reportés à mi-février. Le FCC accueillera Soleure le dimanche 16 février, alors que Bassecourt s'en ira à Langenthal le 15 ou le 16 février. Le FCB est actuellement 8e du classement avec 20 points, deux de plus que le FCC qui pointe au 10e rang avec trois unités d'avance sur le 15e et premier relégable Concordia Bâle. /mle