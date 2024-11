Le FC Courtételle « ne répond pas aux attentes » du début de saison

« Niveau comptable, ça ne répond pas forcément aux attentes du début de saison », avoue d’emblée le directeur sportif du FC Courtételle Silvio Rossé. L’équipe fanion pointe à la trêve au 10e rang de 1re Ligue de football avec trois points d’avance sur la barre et espérait un peu mieux après un dernier exercice conclu à la 7e place. « On avait l’idée d’être dans cette première moitié de tableau et la barre est finalement très proche. Avec 15 buts marqués (NDLR Pire attaque de son groupe), la saison est pour le moment insuffisante sur le plan offensif », relève Silvio Rossé.