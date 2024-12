Samir Nouicer quitte le FC Bassecourt

Clap de fin entre le FC Bassecourt et Samir Nouicer. Le club de football vadais de 1re Ligue a annoncé lundi soir sur ses réseaux sociaux la fin de sa collaboration avec le défenseur français. Arrivé aux Grands-Prés durant l’été 2021, le joueur de 38 ans aura disputé plus de 80 matches avec l’équipe fanion. « Samir Nouicer a toujours travaillé pour l’équipe avec un engagement sans faille. Il a été un facteur de motivation, un modèle d’engagement et de dévouement. C’est un rassembleur y compris dans les moments difficiles », souligne le club dans son communiqué. /comm-emu