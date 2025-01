Les SRD s'offrent Xamax

Les SR Delémont célèbrent un nouveau galop d’essai victorieux. Les footballeurs « jaune et noir » de Promotion League ont dominé Neuchâtel Xamax 2-0, mardi soir, à La Maladière. Face à une formation de Challenge League qui a essentiellement fait jouer des éléments en quête de temps de jeu et de jeunes espoirs, les SRD ont réussi à prendre le dessus grâce à un but de Süleyman Türkes et à une autre réussite signée Altin Shala. L’addition aurait pu être davantage salée si les Delémontains avaient fait preuve de plus de réalisme. Reste que les joueurs de la capitale jurassienne signent une nouvelle victoire dans cette préparation à un peu plus de deux semaines de la reprise du championnat. Prochain galop d’entraînement ce samedi avec la venue à Delémont de Bosporus, équipe de 2e ligue interrégionale. /mle