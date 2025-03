Le FC Bassecourt rentre bredouille de Wohlen

Le FC Bassecourt n’a pas trouvé la clé face à Wohlen. Les footballeurs de 1re Ligue ont perdu 3-1 face aux Argoviens samedi à l’extérieur. Ils n’ont pas réussi à confirmer leur victoire acquise lors de leur dernière sortie en championnat. Le FCB a concédé l’ouverture du score sur un corner à la 6e. Il a ensuite vu son adversaire prendre deux longueurs d’avance un quart d’heure plus tard après un tir puissant. Les hommes de Lulzim Hushi n’ont pas réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps. Ils ont même encaissé un nouveau but à la 64e après une incompréhension entre un défenseur et le gardien jurassien. Les Vadais ont finalement sauvé l’honneur à 8’ de la fin de la rencontre grâce à un but d’Adrien Hushi qui n’avait qu’à pousser la balle au fond des filets.

Les « jaune et noir » reculent au classement après ce revers. Ils occupent provisoirement la 11e place du classement avant les rencontres dominicales. Le FC Bassecourt possède six longueurs d’avance sur le premier relégable avec deux matches supplémentaires. /fwo