Un derby sans but entre Bassecourt et Courtételle

Le FC Bassecourt et le FC Courtételle demeurent au coude-à-coude, jusqu’au bout. Les deux équipes jurassiennes n’ont pas réussi à se départager au cours d’un match indécis en 1re Ligue de football. Ce derby a mis aux prises deux défenses très bien en place et disciplinées. Le réalisme a fait défaut de part et d'autre, mais en particulier du côté du FCC. Développement suit./nje