Le haut de tableau s'éloigne pour le FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri voit ses espoirs de se rapprocher du haut de classement s’amenuir. Il s’est incliné contre le nouveau leader du championnat de 2e ligue interrégionale Old Boys 3-1 mardi soir à domicile. Après une ouverture du score des Bâlois en 1re mi-temps, le FCAM a su revenir dans cette partie grâce à un but d’Hervé Tschanz à l’heure de jeu. Toutefois, la joie fut de courte durée, puisqu’Old Boys a inscrit deux buts coup sur coup dix minutes plus tard. Avec cette troisième défaite de rang, les Ajoulots comptent 12 longueurs de retard sur la tête. /lge