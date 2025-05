Le FC Courtételle décroche la victoire à neuf

Le FC Courtételle s’est fait peur en fin de match, mais remporte les trois points. Les footballeurs jurassiens ont battu Concordia Bâle 2-1 samedi soir au Centre Sportif. Après un début de rencontre légèrement dominée, ils ont encaissé l’ouverture du score à la 12e minute de jeu. Mais les « Verts » sont restés concentrés et ont trouvé l’égalisation à la 24e grâce à Dionys Stadelmann. Bien lancé sur le côté droit, Hugo Casano a glissé le ballon à Tom Villemin qui a prolongé pour l’ancien attaquant des SR Delémont qui n’avait plus qu’à conclure. Moins de cinq minutes plus tard, Nathan Ducommun a surgi au second poteau sur un corner botté par Dionys Stadelmann pour donner l’avantage à son équipe.





Courtételle termine à neuf contre onze

Le score n’a ensuite plus bougé, malgré quelques occasions de part et d’autre, mais le FCC a failli se saboter tout seul en fin de rencontre. Alassane Diaby a reçu deux cartons jaunes, synonyme de rouge, en l’espace de cinq minutes : un premier pour avoir perdu du temps en dégageant le ballon, puis un second pour une faute à retardement. Le capitaine Tom Villemin a également rejoint les vestiaires prématurément. Il a concédé un deuxième avertissement pour avoir retenu un ailier bâlois qui se dirigeait vers la surface de réparation. Les Jurassiens se sont fait très peur sur un corner défensif dans le temps additionnel. Le cuir a filé juste devant le but de Lukas Hipp, mais heureusement aucun visiteur n’était là pour le pousser au fond.

Le FC Courtételle retrouve la victoire et grimpe au 5e rang avant les rencontres de dimanche. Il revient à quatre unités du podium. /cra