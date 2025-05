Le FC Bassecourt se contente d’un point

Une attaque encore stérile

La deuxième mi-temps a repris sans grande occasion et avec un ballon majoritairement bernois ainsi qu’une pluie de plus en plus intense. Cyril Schwendimann a dû réaliser quelques sorties, mais n’a jamais été mis en grand danger jusqu’à la 89e minute. Il a relâché le cuir sur un centre adverse, mais s’est de suite rattrapé en s’offrant une nouvelle parade décisive. Les Jurassiens ont connu une dernière petite frayeur dans le temps additionnel après un corner, mais la reprise finale s’est envolée largement au-dessus de la barre.

Le FC Bassecourt enchaîne un deuxième match nul consécutif, un troisième sans but. Il gagne un rang et passe 9e de la hiérarchie, avec six longueurs de retard sur le podium et une belle avance de 10 points sur la zone rouge. /cra