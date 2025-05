Le FC Courtételle termine sur une défaite

Le FC Courtételle s’avoue vaincu en clôture de saison. Les Vadais se sont inclinés 3-2 chez Thoune M21 samedi en 1re Ligue de football. Ils ont été pris à froid en encaissant l’ouverture du score dès la 6e minute de jeu, mais Wayan Ducommun a égalisé quelques minutes plus tard. Alessandro Corbat a une nouvelle fois ramené les « vert » à hauteur à la 82e, dans la foulée du deuxième but adverse, mais les jeunes bernois ont eu le dernier mot en répliquant une dernière fois. « C’était le dernier match, il y avait peu d’enjeu, c’est dommage de finir sur une défaite, mais il y a plus important. Il y avait pas mal d’occasions, mais on a fait des erreurs, on n’a pas eu de réussite. On aurait pu finir 3e en cas de victoire, après on fait une belle saison avec cette 5e place pour notre deuxième exercice à cet échelon, et c’est ce qu’il faut retenir », explique le président du FC Courtételle Vincent Jolidon, qui se réjouit également que la deuxième équipe du club ait assuré son maintien en 3e ligue. Le FC Courtételle termine donc 5e à deux longueurs du podium et dix de la 2e place directement qualificative pour les finales d’ascension. /emu