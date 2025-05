Le FC Ajoie-Monterri stoppe l’hémorragie

Le FC Ajoie-Monterri sort de sa spirale négative. Les footballeurs ajoulots ont arraché le match nul 1-1 contre Lommisswil samedi sur leur pelouse de Courgenay en 2e ligue interrégionale. Les Soleurois ont pris les devants à la demi-heure de jeu, mais Naoufel El Mouzili a égalisé à la 86e pour éviter une 7e défaite de rang à l’équipe de Thierry Payet. « On a bien commencé le match, avec plusieurs occasions, mais Lommisswil a pris le dessus. On a poussé en deuxième mi-temps pour égaliser. On n’a pas fait un super match, mais au moins on a coupé cette spirale de défaites. J’espère que cela va remobiliser les troupes. Il y avait du mieux dans le jeu, Roman Huber et Danny Rethy Chi qui étaient blessés sont revenus au jeu et on a vu qu’on avait un peu plus de profondeur en milieu de terrain, mais c’est une fin de saison difficile », a confié le président du FCAM Jean Baptiste Petignat. Les Jurassiens restent 7es du classement à trois journées de la fin du championnat. /emu