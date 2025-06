Le FC Tavannes/Tramelan est relégué en 2e ligue

C’était pressenti, c’est maintenant officiel, le FC Tavannes/Tramelan n’évoluera plus en 2e ligue interrégionale la saison prochaine. Les footballeurs du Jura bernois ont une nouvelle fois été surclassés samedi. Ils se sont inclinés face à la réserve du Stade-Lausanne-Ouchy 2-0 sur leur pelouse de Tramelan. Lanterne rouge à deux journées du terme, le FCTT n’a ainsi plus aucune chance d’assurer son maintien.

Miser sur la stabilité

Malgré la relégation, le club a décidé de conserver son entraîneur Fabio De Feo qui dirigera seul l’équipe, alors qu’il composait jusqu’à présent un duo avec Yannick Langel. « Il y a une très bonne atmosphère avec lui. On sent une belle personne qui peut nous apporter beaucoup au cours des prochaines années », confie le président Loïc Châtelain. « L’objectif maintenant sera déjà de se stabiliser en 2e ligue parce qu’une relégation peut vite faire des dégâts. On verra ensuite dans les prochaines années si on a l’ambition ou pas de retourner en 2e ligue interrégionale », ajoute Loïc Châtelain. /cra