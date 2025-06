Maxime Eschmann au FC Courtételle

Maxime Eschmann quitte le FC Tavannes/Tramelan pour tenter sa chance en 1re Ligue de football. L’attaquant de 24 ans s’est engagé avec le FC Courtételle, selon une annonce du FCTT et confirmée à RFJ par le FCC. Cette saison et la saison passée, Maxime Eschmann a été le meilleur artificier de Tavannes/Tramelan en 2e ligue interrégionale avec respectivement 14 et 15 buts marqués. Au FCC, il tentera de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Fraîchement relégué en 2e ligue, le FC Tavannes/Tramelan a par ailleurs annoncé l’arrivée de David Quain en tant qu’entraîneur. Le Français retrouve donc un banc dans la région après des passages notamment à Moutier, à Courtételle, à Porrentruy et à Alle. /mle