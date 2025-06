Le FC Ajoie-Monterri disputera la Coupe de Suisse

Il y aura un 3e club jurassien dans le tableau principal de la prochaine Coupe de Suisse. Le FC Ajoie-Monterri a composté son ticket en dominant Uster 2-1 sur sa pelouse de Cornol samedi lors du 3e et dernier tour qualificatif. Les Zurichois, qui militent également en 2e ligue interrégionale, ont ouvert la marque en première mi-temps. Les Jurassiens ont fait la différence en l’espace de trois minutes en deuxième période grâce à des réussites de Danny Rethy Chi (69e) et Thibaut Huber (72e). Le FCAM rejoint le FC Courtételle et Diaspora. Le tirage au sort a lieu le 30 juin. /emu