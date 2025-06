Daoud Touré quitte les SR Delémont

Les SR Delémont perdent un élément défensif important. Daoud Touré quitte le club de la capitale jurassienne quatre ans après son arrivée selon une annonce publiée ce mardi matin sur ses réseaux sociaux. Le défenseur français a connu les joies de la montée en Promotion League ainsi que l’épopée jusqu’en quarts de finale de Coupe de Suisse, puis la relégation de l’équipe en 1re Ligue. Il a disputé 33 matches pour trois buts et une passe décisive cette saison. « C’était un joueur très important et un élément déterminant pour le vestiaire. Il était capable de faire la différence et de jouer à différents postes », souligne l’entraîneur des SRD Anthony Sirufo.

Daoud Touré devrait s’engager avec Kriens dans les prochains jours selon le coach « jaune et noir », mais rien n’est encore officiel. Il retrouverait ainsi une équipe de Promotion League qui a terminé au 2e rang cette année. À Kriens, il rejoindrait un ancien des SRD, Martin François qui s’est engagé début juin avec le club lucernois. /cra