Moustapha Trousseau rebondit au FC Courtételle, Quentin Specker au FC Bassecourt

Il y a du mouvement au FC Courtételle. L’équipe jurassienne annonce quatre arrivées et quatre départs en vue de la prochaine saison de 1re Ligue de football. Le jeune défenseur Lucas Endé arrive de la formation de Neuchâtel Xamax, lui qui a fait ses premiers pas de footballeur au FC Bure. L’attaquant Maxime Eschmann débarque de Tavannes/Tramelan (2e ligue interrégionale), le milieu de terrain Sebastian Jaggi de Lyss (2e ligue interrégionale) et l’ailier Moustapha Trousseau de Bassecourt (1re Ligue). Ce dernier n’avait pas terminé le dernier exercice avec le FCB pour des raisons privées. Le banc du FCC connaîtra aussi quelques changements. Sébastien Comte a été désigné pour succéder à Gautier Willemin en tant qu’entraîneur assistant. C’est David Inguscio qui prendra la responsabilité des gardiens en lieu et place de Laurent Bruat.

Au chapitre des départs, Alessandro Corbat (?), Mendy Mansaré (?), Sebastijan Miljanovic (SV Muttenz) et Quentin Specker (FC Bassecourt) ne porteront plus le chandail des Verts. L’attaquant tricolore n’aura fait qu’un bref passage au FCC après avoir cartonné à Haute-Ajoie. A Bassecourt, il tentera de s’installer durablement dans un onze de 1re Ligue. /comm-mle