Les dates des affiches de Coupe de Suisse dévoilées

Un week-end de l’Ascension footballistique pour le Jura. Les dates des affiches du premier tour de la saison 2025/2026 de la Coupe de Suisse ont été dévoilées. Ces rencontres se disputeront entre le 15 et le 17 août prochain. Les matches des trois clubs jurassiens impliqués dans cette compétition sont répartis sur tout le week-end. Les hostilités démarreront le vendredi pour Ajoie-Monterri. L’équipe de 2e ligue interrégionale accueillera la formation de Super League, Sion, à 20h00. Diaspora jouera le samedi contre Neuchâtel Xamax. L’équipe de 2e ligue et celle de Challenge League s’affronteront à 18h00. Le FC Courtételle recevra finalement Young Boys le dimanche. La rencontre débutera à 15h30 au Centre Sportif entre la formation de 1re Ligue et les Bernois de Super League. /fwo