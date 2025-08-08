Le FC Bassecourt entame la saison par une défaite

La formation jurassienne de football s’est inclinée 2-0 vendredi soir à domicile contre les ...
Le FC Bassecourt entame la saison par une défaite

La formation jurassienne de football s’est inclinée 2-0 vendredi soir à domicile contre les moins de 21 ans de Grasshopper à l’occasion de la reprise du championnat de 1re Ligue.

Nolan Erard et le FC Bassecourt entame le championnat par une défaite. (Photo : archives/Cédric Prudat) Nolan Erard et le FC Bassecourt entame le championnat par une défaite. (Photo : archives/Cédric Prudat)

Il aura manqué un petit quelque chose au FC Bassecourt pour ramener un résultat. L’équipe vadaise a perdu 2-0 contre les moins de 21 ans de Grasshopper vendredi soir au stade des Grands-Prés lors de la première journée du championnat de 1re Ligue de football. Les hommes de Lulzim Hushi ont été surpris par la formation zurichoise qui a installé un rythme élevé durant les premières minutes de la rencontre. Une supériorité qui s’est traduite par l’ouverture du score à la 11e. Le FCB est parvenu a inversé la tendance dans le jeu en se créant quatre occasions en fin de première mi-temps. Il n’a toutefois pas réussi à tromper l’arrière-garde de Grasshopper. La deuxième mi-temps a été plus équilibrée entre les deux formations. Les Jurassiens ont toutefois encaissé un deuxième but à la 69e qui a définitivement mis fin à leurs espoirs de victoire. Le FCB tentera de marquer ses premiers points le week-end prochain. Il se rendra sur la pelouse de Muttenz samedi. /fwo


 

