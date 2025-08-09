Une défaite in extrémis pour les débuts des SR Delémont

Les SR Delémont ont craqué en fin de match pour l’ouverture de la saison. Reléguée lors du dernier exercice, la formation jurassienne a manqué son entame dans le championnat de 1re Ligue de football. Elle a perdu 2-1 contre Langenthal samedi soir à la Blancherie.

Le début de match a cruellement manqué de rythme entre les deux formations. Les premiers frissons ont parcouru les travées du stade delémontain lorsqu’un tir du nouveau capitaine des SRD Noha Sylvestre frappait la latte à la 18e. Quelques occasions de part et d’autre ont mené les 22 acteurs à la mi-temps.

Les SR Delémont ont montré un beau football en début de deuxième mi-temps. Une action d’équipe a permis à Florent Hushi d’ouvrir le score à la 51e. Le moment fort des Jurassiens n’a toutefois pas duré car Abdoulaye Koté a été expulsé 3’ plus tard après avoir obtenu un second carton jaune. Les hommes d’Anthony Sirufo ont été rattrapés au score à la 58e. Ils se sont montrés solides jusqu’à la fin du temps réglementaire mais une tête bernoise est venue crucifier les « jaune et noir » à quelques secondes de la fin de la rencontre (95e). Les SR Delémont tenteront de réagir le week-end prochain sur la pelouse de Soleure.

Un boycott partiel du « 28Squad »

Le groupe de supporter de la formation jurassienne ne s’est pas présenté durant la première mi-temps. Elle a laissé place à une banderole et distribué un communiqué. Le « 28Squad » indique qu’il exerce un boycott partiel des matches à domicile pour divergences avec le président de la société anonyme des SR Delémont Patrick Fleury. Contacté par RFJ, ce dernier n’a pas souhaité se prononcer. /fwo