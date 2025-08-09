Une reprise réussie pour le FC Ajoie-Monterri

Le club de football ajoulot a décroché la victoire pour son premier match officiel de la saison. Il a battu son homologue de 2e ligue interrégionale Rothrist 3-1 samedi dans le cadre du premier tour de qualification pour la Coupe de Suisse 2026-2027.

Roman Huber a inscrit un doublé pour le FCAM. (Photo : archives/Georges Henz) Roman Huber a inscrit un doublé pour le FCAM. (Photo : archives/Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri débute la saison par une victoire. La formation ajoulote s’est imposée 3-1 contre Rothrist samedi à Cornol. Cette rencontre se disputait dans le cadre du premier tour de qualification pour la Coupe de Suisse de football 2026-2027. Tout s’est joué rapidement entre les deux équipes qui militent habituellement en 2e ligue interrégionale. Les Ajoulots ont ouvert le score après moins de 120 secondes de jeu par l’intermédiaire d’Abdoulaye Traore. Ils ont même doublé la mise 9’ plus tard grâce à Roman Huber. Les Argoviens ont rapidement réagi en réduisant l’écart à la 13e. Les filets ont tremblé une dernière fois avant le thé. Roman Huber a redonné deux longueurs d’avance aux FCAM en inscrivant son deuxième but de la soirée dans le temps additionnel de la première mi-temps. Les deux équipes ne sont pas parvenues à faire bouger le score dans les 45 dernières minutes de la partie.

Le FC Ajoie-Monterri va désormais se concentrer entièrement sur sa prochaine échéance à savoir le choc contre Sion vendredi prochain à l’occasion du premier tour de la saison de la Coupe de Suisse 2025/2026. /fwo


