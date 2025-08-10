Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Les Jurassiens ont battu Buochs 2-1 dimanche après-midi au Centre Sportif sous un soleil de ...
Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Les Jurassiens ont battu Buochs 2-1 dimanche après-midi au Centre Sportif sous un soleil de plomb dans le cadre de la première journée du championnat de 1re Ligue de football.

Hugo Casano a donné la victoire au FC Courtételle sur un pénalty. (Photo : archives/Georges Henz). Hugo Casano a donné la victoire au FC Courtételle sur un pénalty. (Photo : archives/Georges Henz).

Le FC Courtételle commence par une victoire. Le club vadais s’est imposé 2-1 contre Buochs dimanche après-midi au Centre Sportif à l’occasion de l’entame du championnat de 1re Ligue.

Les 22 acteurs ont vécu une après-midi de football compliquée sous le soleil jurassien. La chaleur a rendu la rencontre « difficile », selon le directeur sportif du FCC Silvio Rossé. Ce facteur n’a pas empêché Nathan Ducommun d’ouvrir le score d’une splendide manière à la 18e. Le milieu de terrain a logé le ballon dans la lucarne sur un coup franc direct tiré depuis la droite de la surface de réparation. Le FCC a « plutôt maîtrisé » la première mi-temps même si la formation nidwaldienne a trouvé le poteau du portier Lukas Hipp. Les Verts ont perdu Moustapha Trousseau avant le thé. L’attaquant français s’est blessé à l’épaule.

Les décisions arbitrales ont dicté la deuxième mi-temps. Buochs a tout d’abord égalisé sur un pénalty transformé à la 50e. Le FCC a repris l’avantage de la même manière à un quart d’heure du terme de la rencontre. Hugo Casano n’a pas tremblé à 11 mètres du but. Les hommes de François Marque se sont fait peur durant la fin du match. Réduits à 10 dès la 82e et l’expulsion d’Eliott Périat pour un deuxième avertissement, ils ont subi les assauts nidwaldiens sans craquer.

Le FC Courtételle a désormais une semaine pour se préparer au choc contre Young Boys à l’occasion du premier tour de la Coupe de Suisse. Il reçoit les Bernois dimanche prochain à domicile. /fwo


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Sion obtient un point face à YB

Sion obtient un point face à YB

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 16:29

Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 15:01

Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 04:03

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 11:36

Articles les plus lus

Le FC Thoune gagne encore

Le FC Thoune gagne encore

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 22:31

Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 04:03

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 11:36

Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 15:01

Le FC Thoune gagne encore

Le FC Thoune gagne encore

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 22:31

Une reprise réussie pour le FC Ajoie-Monterri

Une reprise réussie pour le FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 23:13

Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 04:03

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 11:36

L'attaquant slovène Benjamin Sesko rejoint Manchester United

L'attaquant slovène Benjamin Sesko rejoint Manchester United

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 13:09

Le FC Saint-Gall en démonstration

Le FC Saint-Gall en démonstration

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 20:01

Le FC Thoune gagne encore

Le FC Thoune gagne encore

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 22:31

Une reprise réussie pour le FC Ajoie-Monterri

Une reprise réussie pour le FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 09.08.2025 - 23:13