Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Le FC Courtételle commence par une victoire. Le club vadais s’est imposé 2-1 contre Buochs dimanche après-midi au Centre Sportif à l’occasion de l’entame du championnat de 1re Ligue.

Les 22 acteurs ont vécu une après-midi de football compliquée sous le soleil jurassien. La chaleur a rendu la rencontre « difficile », selon le directeur sportif du FCC Silvio Rossé. Ce facteur n’a pas empêché Nathan Ducommun d’ouvrir le score d’une splendide manière à la 18e. Le milieu de terrain a logé le ballon dans la lucarne sur un coup franc direct tiré depuis la droite de la surface de réparation. Le FCC a « plutôt maîtrisé » la première mi-temps même si la formation nidwaldienne a trouvé le poteau du portier Lukas Hipp. Les Verts ont perdu Moustapha Trousseau avant le thé. L’attaquant français s’est blessé à l’épaule.

Les décisions arbitrales ont dicté la deuxième mi-temps. Buochs a tout d’abord égalisé sur un pénalty transformé à la 50e. Le FCC a repris l’avantage de la même manière à un quart d’heure du terme de la rencontre. Hugo Casano n’a pas tremblé à 11 mètres du but. Les hommes de François Marque se sont fait peur durant la fin du match. Réduits à 10 dès la 82e et l’expulsion d’Eliott Périat pour un deuxième avertissement, ils ont subi les assauts nidwaldiens sans craquer.

Le FC Courtételle a désormais une semaine pour se préparer au choc contre Young Boys à l’occasion du premier tour de la Coupe de Suisse. Il reçoit les Bernois dimanche prochain à domicile. /fwo