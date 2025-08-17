Le FC Courtételle face à une montagne

Après Courgenay et Delémont, la fièvre du football s’empare de Courtételle. L’équipe vadaise de 1re Ligue affronte Young Boys en 32e de finale de la Coupe de Suisse de football, ce dimanche à 15h30. Le FCC a mis les petits plats dans les grands pour accueillir l’équipe qui a glané six titres de champion de Suisse ces huit dernières années. Trois tribunes éphémères ont été installées pour porter à 3'500 la capacité du Centre sportif pour cette rencontre de gala. Environ 1'000 Bernois sont notamment attendus.

Côté sportif, Courtételle veut se donner les moyens d’y croire. Pour entretenir la flamme de l’exploit, l’entraîneur François Marque mise sur l’esprit d’équipe qui anime sa troupe : « Il faut casser l’individualité par le collectif », résume le coach tricolore dont l’expérience pourrait être précieuse. François Marque a notamment défié le FC Barcelone de Lionel Messi avec le FC Bâle en 2008, ramenant alors un nul 1-1 de la Catalogne. Le défenseur Bastien Hulmann, qui a connu la Challenge League avec les SR Delémont, veut aussi croire aux chances du FCC : « Comme disait Olivier Baudry, ça reste des hommes avec deux bras et deux pieds. Il faut avoir du respect pour eux mais pas les craindres », sourit le patron de la défense vadaise, bien conscient qu’il aura du pain sur la planche ce dimanche. /mle