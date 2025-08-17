Le FC Courtételle face à une montagne

L’équipe vadaise défie Young Boys en 32e de finale de la Coupe de Suisse de football. Environ ...
Le FC Courtételle face à une montagne

L’équipe vadaise défie Young Boys en 32e de finale de la Coupe de Suisse de football. Environ 3'500 spectateurs sont attendus.

Le FC Courtételle mise sur la force collective pour renverser la montagne YB. (Photo : archives Georges Henz) Le FC Courtételle mise sur la force collective pour renverser la montagne YB. (Photo : archives Georges Henz)

Après Courgenay et Delémont, la fièvre du football s’empare de Courtételle. L’équipe vadaise de 1re Ligue affronte Young Boys en 32e de finale de la Coupe de Suisse de football, ce dimanche à 15h30. Le FCC a mis les petits plats dans les grands pour accueillir l’équipe qui a glané six titres de champion de Suisse ces huit dernières années. Trois tribunes éphémères ont été installées pour porter à 3'500 la capacité du Centre sportif pour cette rencontre de gala. Environ 1'000 Bernois sont notamment attendus.

Côté sportif, Courtételle veut se donner les moyens d’y croire. Pour entretenir la flamme de l’exploit, l’entraîneur François Marque mise sur l’esprit d’équipe qui anime sa troupe : « Il faut casser l’individualité par le collectif », résume le coach tricolore dont l’expérience pourrait être précieuse. François Marque a notamment défié le FC Barcelone de Lionel Messi avec le FC Bâle en 2008, ramenant alors un nul 1-1 de la Catalogne. Le défenseur Bastien Hulmann, qui a connu la Challenge League avec les SR Delémont, veut aussi croire aux chances du FCC : « Comme disait Olivier Baudry, ça reste des hommes avec deux bras et deux pieds. Il faut avoir du respect pour eux mais pas les craindres », sourit le patron de la défense vadaise, bien conscient qu’il aura du pain sur la planche ce dimanche. /mle

François Marque : « Entrer dans la peau de joueurs professionnels. »

Ecouter le son

Bastien Hulmann : « On aura l’impression qu’il y a énormément de spectateurs. »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le FC Bassecourt craque en toute fin de match

Le FC Bassecourt craque en toute fin de match

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 09:41

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:43

Aucun suspense dans le remake de la finale

Aucun suspense dans le remake de la finale

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:31

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:55

Articles les plus lus

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:29

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:55

Aucun suspense dans le remake de la finale

Aucun suspense dans le remake de la finale

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:31

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:43

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:29

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:55

Aucun suspense dans le remake de la finale

Aucun suspense dans le remake de la finale

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:31

Le FC Diaspora à quelques secondes de l’exploit contre Neuchâtel Xamax

Le FC Diaspora à quelques secondes de l’exploit contre Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:42

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 20:43

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:23

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:29

Le FC Diaspora à quelques secondes de l’exploit contre Neuchâtel Xamax

Le FC Diaspora à quelques secondes de l’exploit contre Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:42