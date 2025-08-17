Le FC Courtételle tombe avec les honneurs contre Young Boys

Courtételle a mené la vie dure à Young Boys. Les Vadais, qui militent en 1re Ligue, ont plié l'échine 4-1 face à Young Boys dimanche en 32e de finale de la Coupe de Suisse. L’équipe bernoise de Super League a ouvert la marque à la 35e par l’intermédiaire de Felix Emmanuel Tsimba qui s’est fait l’auteur d’un bon contrôle, avant d’armer un tir puissant dans les 16m et de transpercer le gardien local Lukas Hipp. De quoi mettre un coup de froid dans l’enceinte du Centre sportif garnie de 3'500 spectateurs, alors que les hommes de François Marque étaient bien entrés dans leur match en parvenant aussi à se montrer dangereux.

Les « vert » ont été récompensés de leurs efforts à la 57e. Hugo Casano a débordé dans le couloir droit, avant de piquer au centre et de tromper le gardien bernois Heinz Lindner d’une frappe limpide à 20m pour ramener le FC Courtételle à égalité. Young Boys, qui a glané six titres de champion de Suisse ces huit dernières années, a repris les devants sur un pénalty obtenu à la suite d'une faute de main involontaire d’Adrien Jeker à la 79e et transformé par Chris Bedia. Moins de trois minutes plus tard, les joueurs de la capitale fédérale ont profité des espaces laissés par les Jurassiens qui ont beaucoup couru pour inscrire le 3-1 sur une tête de Darian Males. Le score a été scellé à 4-1 pour Young Boys sur un autogoal de Jérémy Ducommun à la 92e sur un centre adverse. /emu