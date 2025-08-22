La solitude du FC Ajoie-Monterri n’efface pas ses ambitions

Le FC Ajoie-Monterri reprend le championnat avec mordant, même s’il se sent bien esseulé. Le FCAM est le seul club jurassien de 2e ligue interrégionale et il dispute son premier match de la saison samedi. La formation ajoulote accueille les Schwytzois de Lachen/Altendorf à 16h à Cornol. Après une préparation convaincante et une expérience enrichissante la semaine dernière contre Sion en Coupe de Suisse, le président du FCAM est persuadé que son équipe est en mesure de bien démarrer la saison. « L’objectif principal du club c’est quand même le championnat », souligne Jean-Baptiste Petignat qui est satisfait de la stabilité du staff et de l’effectif « qui arrive à maturité » avec quatre départs et quatre arrivées.
Jean-Baptiste Petignat : « Pourquoi ne pas aller gratter cette place un peu plus haut. »
Septièmes lors du dernier exercice, les Ajoulots entendent faire mieux cette saison. « Notre objectif, en tout cas pour le premier tour, est de finir en haut du classement voire sur le podium », ambitionne le président. Les résultats sur la première partie du championnat détermineront la vision pour la suite et pourquoi pas « essayer de grimper cet échelon supérieur. » Car en 5e division, le FCAM œuvre en solitaire, lui qui a perdu son unique compagnon de route régional, le FC Tavannes-Tramelan relégué en juin dernier. « On n’a pratiquement plus de derbys en 2e ligue inter. On est même dans un groupe 3 qui comporte que des équipes alémaniques, dont une bonne partie de la région zurichoise », souffle Jean-Baptiste Petignat qui regrette d’avoir « les inconvénients de la 2e ligue inter et pas forcément les avantages d’une ligue supérieure. » /nmy
Mouvements au FC Ajoie-Monterri
Départs (4) :
Raphaël Crétin (milieu, Courtemaîche)
Naoufel El Mouzili (attaquant, Dornach)
Idrissa Soumah (attaquant, Allschwil)
Alexis Berberat (milieu, Tavannes-Tramelan)
Arrivées (4) :
Nolan Géraud (milieu, Bergerac)
Mikail Ocal (milieu, Audincourt)
Iago Quintas (milieu, Bassecourt)
Abdoulaye Traoré (attaquant, SR Delémont)