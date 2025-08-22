La solitude du FC Ajoie-Monterri n’efface pas ses ambitions

Septièmes lors du dernier exercice, les Ajoulots entendent faire mieux cette saison. « Notre objectif, en tout cas pour le premier tour, est de finir en haut du classement voire sur le podium », ambitionne le président. Les résultats sur la première partie du championnat détermineront la vision pour la suite et pourquoi pas « essayer de grimper cet échelon supérieur. » Car en 5e division, le FCAM œuvre en solitaire, lui qui a perdu son unique compagnon de route régional, le FC Tavannes-Tramelan relégué en juin dernier. « On n’a pratiquement plus de derbys en 2e ligue inter. On est même dans un groupe 3 qui comporte que des équipes alémaniques, dont une bonne partie de la région zurichoise », souffle Jean-Baptiste Petignat qui regrette d’avoir « les inconvénients de la 2e ligue inter et pas forcément les avantages d’une ligue supérieure. » /nmy