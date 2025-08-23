Le FC Ajoie-Monterri démarre le championnat sur les chapeaux de roue

La formation ajoulote de 2e ligue interrégionale a débuté par une victoire 3-0 contre Lachen/Altendorf ...
Le FC Ajoie-Monterri démarre le championnat sur les chapeaux de roue

La formation ajoulote de 2e ligue interrégionale a débuté par une victoire 3-0 contre Lachen/Altendorf samedi à Cornol.

Abdoulaye Traoré est le premier buteur du FCAM en championnat cette saison. (Photo : Georges Henz) Abdoulaye Traoré est le premier buteur du FCAM en championnat cette saison. (Photo : Georges Henz)

C’est ce qui s’appelle bien commencer le championnat. Pour son premier match en 2e ligue interrégionale, le FC Ajoie-Monterri a dominé Lachen/Altendorf 3-0 samedi après-midi à Cornol. Les footballeurs ajoulots ont attendu la 35e minute pour prendre les devants grâce à la réussite d’Abdoulaye Traoré, la recrue estivale venue des SR Delémont. C’est ensuite l’enfant du club et capitaine, Roman Huber, qui a doublé la mise juste avant l’heure de jeu. Et puis Oussmann Berrahioui, dans le temps additionnel, a parachevé la prestation ajoulote par un troisième but face aux Schwytzois.

Les protégés de Thierry Payet s’installent au 4e rang du classement avec trois points de retard sur le leader Binningen qui a toutefois disputé un match de plus que le FCAM. /nmy


