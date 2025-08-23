Le FC Courtételle sauve les meubles en toute fin de match contre Soleure

Le FC Courtételle a retrouvé le championnat de 1re Ligue de football en engrangeant un point sur le fil. Six jours après son match de Coupe de Suisse, la formation vadaise a partagé l’enjeu 1-1 avec Soleure samedi après-midi à domicile. Devant 368 spectateurs (évidemment bien loin des 3'547 contre Young Boys), les « vert » ont peiné face à de robustes Soleurois. Sans Nathan Ducommun blessé au genou depuis YB et dont la durée d’indisponibilité reste inconnue, la rencontre a été plutôt fermée, hachée et équilibrée entre les deux équipes. Le FCC, parfois brouillon offensivement comme défensivement, a toutefois eu les meilleures occasions de la première mi-temps grâce à une frappe trop croisée d’Hugo Casano au terme d’une transition rapide, et d’un coup-franc de Steve Coehlo bien détourné par le gardien visiteur. « On a été un peu mou en début de partie », concède l’attaquant Maxime Eschmann qui a su apporter sa pierre à l’édifice pour éviter la défaite.
Le coup de pouce venu du banc
Et cette apathie a finalement piégé les hommes de François Marque à l’entame du dernier quart d’heure. Suite à un coup-franc soleurois ralenti par le mur jurassien, l’ailier Dragan Stjepanovic a été le plus prompt à pousser le ballon au fond des filets. Les Vadais ont ensuite tenté de réagir par une frappe non-cadrée d’Antoine Rossé et d’une tête de Wayan Ducommun bien claquée au-dessus de sa barre par le portier Felix Hornung. Mais le FCC a surpris son adversaire à la 90e minute de jeu.
Maxime Eschmann : « Le point positif c’est qu’on n’a toujours pas perdu en championnat. »
Entré un quart d’heure plus tôt, Maxime Eschmann a gratté un ballon dans la surface de réparation avant d’être accroché par son adversaire. Penalty pour Courtételle ! C’est l’ailier Hugo Casano, bien muselé durant toute la rencontre, qui s’est fait une joie de le transformer grâce à une frappe croisée dans la lucarne droite.
Le FCC a eu chaud mais conserve tout de même son invincibilité après deux journées de championnat. Ce nul et la victoire en ouverture permettent aux Vadais d’occuper la 5e place du classement avec deux points de retard sur la zone de promotion. /nmy