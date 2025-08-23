Le FC Courtételle sauve les meubles en toute fin de match contre Soleure

Le FC Courtételle a retrouvé le championnat de 1re Ligue de football en engrangeant un point sur le fil. Six jours après son match de Coupe de Suisse, la formation vadaise a partagé l’enjeu 1-1 avec Soleure samedi après-midi à domicile. Devant 368 spectateurs (évidemment bien loin des 3'547 contre Young Boys), les « vert » ont peiné face à de robustes Soleurois. Sans Nathan Ducommun blessé au genou depuis YB et dont la durée d’indisponibilité reste inconnue, la rencontre a été plutôt fermée, hachée et équilibrée entre les deux équipes. Le FCC, parfois brouillon offensivement comme défensivement, a toutefois eu les meilleures occasions de la première mi-temps grâce à une frappe trop croisée d’Hugo Casano au terme d’une transition rapide, et d’un coup-franc de Steve Coehlo bien détourné par le gardien visiteur. « On a été un peu mou en début de partie », concède l’attaquant Maxime Eschmann qui a su apporter sa pierre à l’édifice pour éviter la défaite.





Le coup de pouce venu du banc

Et cette apathie a finalement piégé les hommes de François Marque à l’entame du dernier quart d’heure. Suite à un coup-franc soleurois ralenti par le mur jurassien, l’ailier Dragan Stjepanovic a été le plus prompt à pousser le ballon au fond des filets. Les Vadais ont ensuite tenté de réagir par une frappe non-cadrée d’Antoine Rossé et d’une tête de Wayan Ducommun bien claquée au-dessus de sa barre par le portier Felix Hornung. Mais le FCC a surpris son adversaire à la 90e minute de jeu.