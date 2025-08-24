Le FC Bassecourt décroche ses premiers points

Le FC Bassecourt tient sa première victoire de la saison en championnat au terme d’un match à rebondissements. Après deux revers contre Grasshopper M21 et Muttenz en 1re Ligue, la formation vadaise a su s’imposer 1-0 contre Old Boys, autre équipe mal classée, samedi soir aux Grands-Prés. Le seul but de la rencontre face à la lanterne rouge est tombé à la 18e du pied de David Neto Dias. Quelques instants plus tard, les footballeurs jurassiens ont évolué en supériorité numérique après l’expulsion d’un Bâlois. Mais les hommes de Lulzim Hushi n’ont pas réussi à prendre le large. Ils ont même égalisé en termes de carton rouge. Léo Moine, auteur d’une main dans la surface de réparation, a été exclu et a, par la même occasion, concédé un penalty à la 72e. Heureusement pour le FCB, le gardien Léo Joliat s’est interposé pour conserver l’avance vadaise et offrir aux siens un bon bol d’air frais.

Car grâce à ce succès face au néo-promu balois, Bassecourt quitte la zone de relégation, remonte à la 11e place et compte désormais trois points d’avance sur la barre. Cette rencontre a aussi été l’occasion pour Rais Zouai (entré à la 63e) d’effectuer ses premiers pas sous la tunique jaune. Le milieu de terrain offensif est récemment arrivé du Locle en 2e ligue. Son intégration permet de compenser les absences de Siyar Batgi qui souffre d’une hernie discale, et de Mattia Ren qui sera absent plusieurs mois suite à une rupture d’un ligament au genou. /nmy